Anadolu Sigorta’dan el değmeyen hasar uygulamaları

Sigortalılarının, hizmetlere zahmetsiz ve hızlıca erişebilmesini sağlamak adına bir süredir hasar sonrası süreçlerini dijitalleştirmiş olan Anadolu Sigorta, koronavirüs salgını sonrasında yapılan Evde Kal çağrısını yaygınlaştırmak adına dönemin ihtiyaçlarına hitap eden yeni hasar hizmetlerini uygulamaya geçirdi.

Anadolu Sigorta müşterileri bu kapsamda aşağıda sıralanan hizmetlere ulaşabiliyor.

Sigortam Cepte Mobil Uygulaması Üzerinden Hasar İhbarı ve Süreç Takibi

Anadolu Sigorta müşterileri araçlarında meydana gelen hasarlarda, “Sigortam Cepte” uygulaması üzerinden hasar ihbarında bulunup, çekici talep etme ve servis seçme imkânlarına ulaşabiliyor, ardından hasar taleplerine yönelik işlemlerin aşamaları hakkında bilgi edinebiliyor.

Kasko Hasarlarında Aracın Evden Alınıp Eve İadesi Hizmeti

Anadolu Sigorta kasko sigorta poliçesi sahiplerinin, poliçe teminatı kapsamındaki herhangi bir hasar nedeniyle onarım veya mini onarım görecek olan binek ve hafif ticari araçları sigortalının evinden teslim alınıp onarım sonrasında eve teslim ediliyor.

Kasko Hasarlarında Kapıya Teslim İkame Araç Hizmeti

Kasko hasarlarındaki ikame araç müşterinin evine teslim edilerek, ihtiyaç sonrasında yine müşterinin evinden teslim alınabiliyor.

Mobil Ekipler ile İstenilen Yerde Cam değişimi ve Onarımı Hizmeti

Anadolu Sigorta’dan kasko sigorta poliçesi bulunan araçların cam tamiri ve cam değişimi işlemleri sigortalının evinde veya aracının bulunduğu yerde gerçekleştirilebiliyor.

Görüntülü Ekspertiz ile Hızlı ve Uzaktan Ekspertiz

Konut ve işyeri hasarlarında, ekperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden sigortalıların evlerine gitmeden online ortamda hasar tespiti yapabiliyor. Oto hasarlarında da hayata geçirilen uygulama sosyal mesafenin korunmasını ve ekspertiz sürecinin hızlanmasını sağlıyor.

Bedeni Hasarlarda E-posta ile Evrak Temini ve Saha Ekibi Desteği

Tüm bedeni tazminat taleplerinde talep sahibi ile doğrudan İletişim sağlanıp evrak temini e-posta veya web sitemiz üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle sokağa çıkamayan yurttaşlarımızın iletmesi gereken zorunlu evrakta esneklik sağlanarak saha ekibimiz tarafından hızlı ödeme desteği veriliyor.

7/24 Sağlık Danışmanlığı

Sigortalılar, Anadolu Sigorta’nın web sitesi üzerinden, psikiyatri, pediatri ve dahiliye uzmanlarının da dahil olduğu bir doktor kadrosundan 7/24 canlı ve görüntülü danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Sağlığım Cepte Mobil Uygulaması Üzerinden Hasar İhbarı ve Süreç Takibi

Sağlık sigorta poliçesi sahipleri Sağlığım Cepte Mobil Uygulamasından tazminat talebinde bulunabilmektedir. Ödemesini gerçekleştirdikleri 20.000 TL’ ye kadar olan tazminat talepleri için uygulamadan kayıt oluşturarak, poliçe teminat ve limitleri doğrultusunda hızlı bir şekilde geri ödeme alabilmekteler. Salgın süresince, 20.000 TL’ ye kadar olan fatura orijinallerinin kargo ile gönderilmesi de talep edilmediği gibi, sadece evrak görüntüsü ile talepler değerlendirmeye alınıyor. Sağlık sigorta poliçesi sahipleri aynı zamanda tazminat taleplerinin güncel durumlarını uygulama içerisinden takip edebilmekte; eksik belge taleplerini yanıtlayabilmekte.

Covid-19 hastalığından korunmak için evde kalmanın önemine dikkat çeken ve hem dünyada hem de Ülkemizde etkili olan salgının yayılmasına karşı mücadele kapsamında hasar süreçlerinde düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “ Özellikle oto, konut ve sağlık gibi çok sayıda insanın hayatına dokunan poliçelerin hasar süreçlerinde, sigortalılarımız evlerinden ayrılmadan hizmet alabilsinler diye uğraşıyor ve bu kapsamda ihbar aşamasından başlayıp hasarın tazmin edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda hem çağın hem de salgın döneminin gereklerine uygun yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz” dedi.