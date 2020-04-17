Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeli haberi duyurdu!

Prof. Dr. Ovalı, Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." dedi.