Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 00:59 TSİ- Gündem G: Bugün 01:12 TSİ

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeli haberi duyurdu!

Corona virüsüne karşı aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi. Prof. Dr. Ovalı, corona virüse karşı çok etkili bir ilacın geliştirildiğini duyurdu.
mask

Prof. Dr. Ovalı, Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." dedi.

Bugün 00:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Başiskele Belediyesi Koronavirüs’e Karşı Hız Kesmiyor mask
Başiskele Belediyesi Koronavirüs’e Karşı Hız Kesmiyor
Prometeon, üretime verdiği geçici arayı uzatıyor mask
Prometeon, üretime verdiği geçici arayı uzatıyor
İzmit Belediyesi koronaya karşı Aronya üretecek mask
İzmit Belediyesi koronaya karşı Aronya üretecek
Büyükakın “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız” mask
Büyükakın “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”
Sağlığınız için sahanın kahramanlarını dinleyin mask
Sağlığınız için sahanın kahramanlarını dinleyin
KESOB Başkanı Durmuş, ''Zamanı gelince kırmızı kart göstermesini biliriz'' mask
KESOB Başkanı Durmuş, ''Zamanı gelince kırmızı kart göstermesini biliriz''
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı mask
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti mask
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti

GALERİ

Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL