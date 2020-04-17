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MSB'nin paylaşımı duygulandırdı!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntülerini, "Sevdamız milletimize" notuyla paylaştı.
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Bakanlığın Twitter hesabından, 3 bin 170 rakımlı İkiyakalar Dağı'nda görev yapan askerin görüntüleri, "Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna' notu ile paylaşılan görüntüde, görev yapan asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırım komutanım" notuyla paylaşıldı.

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