Yasak öncesi Bakan Koca açıklama yapacak

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanıyor. Bu gece 00.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
BU GECE BAŞLIYOR
Corona virüsü salgını nedeniyle 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00.00’da başlayıp, pazar gecesi 00.00’da sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK ŞEHİRLER
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz