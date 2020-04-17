İşte il il akaryakıt fiyatı!

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Motorinin litre fiyatı 21 kuruş ucuzladı.
İşte illere göre yeni motorin fiyatları:
Adana
Fiyat: 5.27 lira
Adıyaman
Fiyat: 5.30 lira
Afyon
Fiyat: 5.28 lira
Ağrı
Fiyat: 5.36 lira
Aksaray
Fiyat: 5.29 lira
Amasya
Fiyat: 5.30 lira
Ankara
Fiyat: 5.21 lira
Antalya
Fiyat: 5.35 lira
Aydın
Fiyat: 5.25 lira
Balıkesir
Fiyat: 5.26 lira
Bartın
Fiyat: 5.19 lira
Batman
Fiyat: 5.43 lira
Bilecik
Fiyat: 5.15 lira
Bolu
Fiyat: 5.16 lira
Burdur
Fiyat: 5.36 lira
Bursa
Fiyat: 5.16 lira
Çanakkale
Fiyat: 5.29 lira
Çankırı
Fiyat: 5.21 lira
Çorum
Fiyat: 5.29 lira
Denizli
Fiyat: 5.26 lira
Diyarbakır
Fiyat: 5.42 lira
Düzce
Fiyat: 5.15 lira
Edirne
Fiyat: 5.18 lira
Elazığ
Fiyat: 5.32 lira
Erzincan
Fiyat: 5.33 lira
Erzurum
Fiyat: 5.34 lira
Eskişehir
Fiyat: 5.17 lira
Gaziantep
Fiyat: 5.28 lira
Giresun
Fiyat: 5.30 lira
Hatay
Fiyat: 5.28 lira
Isparta
Fiyat: 5.37 lira
İstanbul
Fiyat: 5.13 lira
İzmir
Fiyat: 5.23 lira
Mersin
Fiyat: 5.26 lira
Kahramanmaraş
Fiyat: 5.28 lira
Karabük
Fiyat: 5.18 lira
Karaman
Fiyat: 5.29 lira
Kastamonu
Fiyat: 5.29 lira
Kayseri
Fiyat: 5.30 lira
Kırıkkale
Fiyat: 5.20 lira
Kırklareli
Fiyat: 5.14 lira
Kırşehir
Fiyat: 5.21 lira
Kocaeli
Fiyat: 5.14 lira
Konya
Fiyat: 5.31 lira
Kütahya
Fiyat: 5.22 lira
Malatya
Fiyat: 5.31 lira
Manisa
Fiyat: 5.24 lira
Mardin
Fiyat: 5.42 lira
Muğla
Fiyat: 5.27 lira
Nevşehir
Fiyat: 5.30 lira
Niğde
Fiyat: 5.28 lira
Ordu
Fiyat: 5.28 lira
Osmaniye
Fiyat: 5.26 lira
Rize
Fiyat: 5.30 lira
Sakarya
Fiyat: 5.14 lira
Samsun
Fiyat: 5.26 lira
Sivas
Fiyat: 5.26 lira
Sinop
Fiyat: 5.28 lira
Şanlıurfa
Fiyat: 5.30 lira
Tekirdağ
Fiyat: 5.13 lira
Tokat
Fiyat: 5.31 lira
Trabzon
Fiyat: 5.30 lira
Uşak
Fiyat: 5.25 lira
Van
Fiyat: 5.47 lira
Yalova
Fiyat: 5.14 lira
Yozgat
Fiyat: 5.22 lira
Zonguldak
Fiyat: 5.17 lira
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Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - İstanbul 5.13 , Kocaeli 5.14 tl. Rafineri Körfezde,dağıtım Petrol Ofisi Derincede .Ucuz
olması gerekirken pahalı olan il bizimki.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.