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Bugün 09:58 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:09 TSİ

İşte il il akaryakıt fiyatı!

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte işte il il motorin fiyatı...
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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Motorinin litre fiyatı 21 kuruş ucuzladı.

İşte illere göre yeni motorin fiyatları:

Adana

Fiyat: 5.27 lira

Adıyaman

Fiyat: 5.30 lira

Afyon

Fiyat: 5.28 lira

Ağrı

Fiyat: 5.36 lira

Aksaray

Fiyat: 5.29 lira

Amasya

Fiyat: 5.30 lira

Ankara

Fiyat: 5.21 lira

Antalya

Fiyat: 5.35 lira

Aydın

Fiyat: 5.25 lira

Balıkesir

Fiyat: 5.26 lira

Bartın

Fiyat: 5.19 lira

Batman

Fiyat: 5.43 lira

Bilecik

Fiyat: 5.15 lira

Bolu

Fiyat: 5.16 lira

Burdur

Fiyat: 5.36 lira

Bursa

Fiyat: 5.16 lira

Çanakkale

Fiyat: 5.29 lira

Çankırı

Fiyat: 5.21 lira

Çorum

Fiyat: 5.29 lira

Denizli

Fiyat: 5.26 lira

Diyarbakır

Fiyat: 5.42 lira

Düzce

Fiyat: 5.15 lira

Edirne

Fiyat: 5.18 lira

Elazığ

Fiyat: 5.32 lira

Erzincan

Fiyat: 5.33 lira

Erzurum

Fiyat: 5.34 lira

Eskişehir

Fiyat: 5.17 lira

Gaziantep

Fiyat: 5.28 lira

Giresun

Fiyat: 5.30 lira

Hatay

Fiyat: 5.28 lira

Isparta

Fiyat: 5.37 lira

İstanbul

Fiyat: 5.13 lira

İzmir

Fiyat: 5.23 lira

Mersin

Fiyat: 5.26 lira

Kahramanmaraş

Fiyat: 5.28 lira

Karabük

Fiyat: 5.18 lira

Karaman

Fiyat: 5.29 lira

Kastamonu

Fiyat: 5.29 lira

Kayseri

Fiyat: 5.30 lira

Kırıkkale

Fiyat: 5.20 lira

Kırklareli

Fiyat: 5.14 lira

Kırşehir

Fiyat: 5.21 lira

Kocaeli

Fiyat: 5.14 lira

Konya

Fiyat: 5.31 lira

Kütahya

Fiyat: 5.22 lira

Malatya

Fiyat: 5.31 lira

Manisa

Fiyat: 5.24 lira

Mardin

Fiyat: 5.42 lira

Muğla

Fiyat: 5.27 lira

Nevşehir

Fiyat: 5.30 lira

Niğde

Fiyat: 5.28 lira

Ordu

Fiyat: 5.28 lira

Osmaniye

Fiyat: 5.26 lira

Rize

Fiyat: 5.30 lira

Sakarya

Fiyat: 5.14 lira

Samsun

Fiyat: 5.26 lira

Sivas

Fiyat: 5.26 lira

Sinop

Fiyat: 5.28 lira

Şanlıurfa

Fiyat: 5.30 lira

Tekirdağ

Fiyat: 5.13 lira

Tokat

Fiyat: 5.31 lira

Trabzon

Fiyat: 5.30 lira

Uşak

Fiyat: 5.25 lira

Van

Fiyat: 5.47 lira

Yalova

Fiyat: 5.14 lira

Yozgat

Fiyat: 5.22 lira

Zonguldak

Fiyat: 5.17 lira

Bugün 09:58 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Mülayim Çoksert - İstanbul 5.13 , Kocaeli 5.14 tl. Rafineri Körfezde,dağıtım Petrol Ofisi Derincede .Ucuz

olması gerekirken pahalı olan il bizimki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 11:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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