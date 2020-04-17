Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bugün tedavüle sunulan "Anadolu Motifleri-3 Konulu Resmi Posta Pulları" (19x26 mm boyutunda) 20 Kr, 60 Kr, 1,00 TL, 3,00 TL ve 9,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.
Bugün 10:05 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:08 TSİ
PTT'den 'Anadolu Motifleri-3' konulu pullar
PTT AŞ, Sinekli, Seleser, Koç boynuzu, Aslan başı ve Kurtağzı motiflerine yer verilerek hazırlanan beş değerli “Anadolu Motifleri-3 Konulu Resmi Posta Pulları” 17 Nisan 2020 tarihinde tedavüle sundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz