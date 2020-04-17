PTT'den 'Anadolu Motifleri-3' konulu pullar

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bugün tedavüle sunulan "Anadolu Motifleri-3 Konulu Resmi Posta Pulları" (19x26 mm boyutunda) 20 Kr, 60 Kr, 1,00 TL, 3,00 TL ve 9,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.