TOSFED Dijital Şampiyonaya başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) motor sporları severlerin evlerine çok özel bir organizasyon getiriyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları Komisyonu çalışmaları ile motor sporları severleri evde kaldıkları dönemde heyecanlandıracak TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata geçiriyor.

CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Red Bull’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak.

PARA ÖDÜLÜ VAR

Sezon sonunda pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilot da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları lisansı alan herkes katılabilecek.

"BÜYÜK BİR KATILIM BEKLİYORUZ"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yarışlara katılım ve lisans detayları TOSFED resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.