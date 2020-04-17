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Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun talep

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar ise eğlenceli vakit geçirmek için yapboz satın almaya başladı. Bazı dükkanlarda bu ürünler tükendi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar evlerde kendi imkanlarıyla tıraş olmak isteyince, tıraş makineleri satışı 10 kat arttı. Evlerinde güzel vakit geçirmek isteyen kişiler ise yapboz ve eğlence oyunlarına yöneldi. Yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaf, 1000 parçalık yapboz satışlarına yoğun talep olduğunu belirtti.

YAPBOZ VE TIRAŞ MAKİNESİ YOK SATIYOR

Esnaf Arzu Karaal, "Yapboz ve tıraş makinelerini neredeyse yok satıyoruz. Koliler de yaptık ama eriyor resmen. Elimizde son kalan ürünler burada. Bizim aldığımız firmalarda da kalmadı. İnsanlar evlerindeler, doğal olarak canları sıkılıyor. Bir şekilde kendilerini oyalamak istiyorlar. Berberler ve kuaförler kapalı. O yüzden insanlar kendi imkanlarıyla tıraş oluyorlar. Bu ürünlerde biz fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Pahalı bir grup ürün de var. Her kitleye göre ürünlerimiz var. Yapbozları genelde çocuklardan ziyade büyükler tercih ediyor. Binlik yapboz daha çok revaçta şu anda. Daha önce günde 1 yapboz satıyorsak, şu an günde 10 yapboz satılıyor" dedi.

"VİRÜSTEN SONRA SATIŞLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ"

Esnaf Bilal İpek ise eğlence oyunlarına ilginin arttığını ifade ederek, "Genel satışlarımızda salgın nedeniyle yüzde 70 civarında bir düşüş var. Fakat eğlence oyunları ve tıraş makinesi satışlarında artış var. Malum berberler kapalı, o yüzden insanlar kendi çabaları ile evde kendilerini tıraş ediyorlar. O yüzden tıraş makinelerine ciddi bir talep var. Bizim şu anda tıraş makinelerimiz bitti. Oyun grupları ve tıraş makineleri şu anda ihtiyaç haline geldi. İnsanlar şu anda dışarıda karşılayamayacakları ihtiyaçlarını evlerine temin ediyorlar. Koronavirüsten sonra satışlarımız çok düştü. Önceden buraya 500-600 insan giriyordu. Şimdi sadece ihtiyaç olan ürünleri alıyorlar. Yapboz bir kolinin içinde 24 tane var. Normal zamanlarda bu 24 taneyi biz bir ayda satıyorduk. Şimdi elimizde olsa biz belki de bir koliyi bir günde bitireceğiz. Şu anda elimizde yapboz yok. Tıraş makinesi de aynı şekilde. Önceden haftada 10-12 tane tıraş makinesi satıyordum. Şimdi 2 günde elimde mevcut olan 50 tıraş makinesini bitirdik" diye konuştu.

Bugün 10:21 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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