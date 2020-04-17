Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor

TFF’nin profesyonel ligler için öngördüğü tarih olan 12 Haziran’dan önce, Haziran ayının başlarında başlatılması planlanan amatör ligler için tüm hazırlıklar sürdürülüyor. Ligler temmuzda sona erecek. Düşenler ve şampiyon olanlar tescillenecek. KASKF ve futbol il temsilciliği ile hakemler derneği, her an lig başlayacakmış gibi hazırda bekliyor ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Halen Süper Amatör Lig ve 2.Küme mahalli futbol ligleri beklemede bulunuyor.