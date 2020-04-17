TFF’nin profesyonel ligler için öngördüğü tarih olan 12 Haziran’dan önce, Haziran ayının başlarında başlatılması planlanan amatör ligler için tüm hazırlıklar sürdürülüyor. Ligler temmuzda sona erecek. Düşenler ve şampiyon olanlar tescillenecek. KASKF ve futbol il temsilciliği ile hakemler derneği, her an lig başlayacakmış gibi hazırda bekliyor ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Halen Süper Amatör Lig ve 2.Küme mahalli futbol ligleri beklemede bulunuyor.
Bugün 10:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:51 TSİ
Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor
Olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa, şu şartlarda amatör futbol ligleri de kaldığı yerden devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz