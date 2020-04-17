Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:45 TSİ- Spor G: Bugün 11:51 TSİ

Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor

Olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa, şu şartlarda amatör futbol ligleri de kaldığı yerden devam edecek.

mask

TFF’nin profesyonel ligler için öngördüğü tarih olan 12 Haziran’dan önce, Haziran ayının başlarında başlatılması planlanan amatör ligler için tüm hazırlıklar sürdürülüyor. Ligler temmuzda sona erecek. Düşenler ve şampiyon olanlar tescillenecek. KASKF ve futbol il temsilciliği ile hakemler derneği, her an lig başlayacakmış gibi hazırda bekliyor ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Halen Süper Amatör Lig ve 2.Küme mahalli futbol ligleri beklemede bulunuyor.

Bugün 10:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Voleybol medyasında sessizlik sürüyor mask
Voleybol medyasında sessizlik sürüyor
İnter maske dağıttı... mask
İnter maske dağıttı...
Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor mask
Müjde! Amatörler Haziran'da başlıyor
Amatör kulüplere maske yardımı... mask
Amatör kulüplere maske yardımı...
Üzülmez: Bir cengaver çıkarsa artık bilemem mask
Üzülmez: Bir cengaver çıkarsa artık bilemem
Çalışmalarını evde sürdürüyor mask
Çalışmalarını evde sürdürüyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı mask
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

GALERİ

Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL