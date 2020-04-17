Kocaeli Eczacılar Odası haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olacak eczanelerin listesini paylaştı. Yapılan açıklamada: "18 Nisan 2020 Cumartesi günü il genelinde sadece 24 saat nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Diğer tüm eczaneler kapalı olacaktır. (Gündüz nöbet uygulaması olanlarda dahil)" ifadelerine yer verildi.
Bugün 11:04 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:10 TSİ
İşte yasakta açık olan eczaneler!
Kocaeli Eczacılar Odası, sokağa çıkma yasağında 24 saat açık olacak eczaneleri paylaştı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz