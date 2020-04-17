İşte yasakta açık olan eczaneler!

Kocaeli Eczacılar Odası haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olacak eczanelerin listesini paylaştı. Yapılan açıklamada: "18 Nisan 2020 Cumartesi günü il genelinde sadece 24 saat nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Diğer tüm eczaneler kapalı olacaktır. (Gündüz nöbet uygulaması olanlarda dahil)" ifadelerine yer verildi.