İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İMEAK DTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran’ın da katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısına video konferans yoluyla katılım sağladı. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında güncel sorunların değerlendirildiği toplantıda deniz ticaretiyle ilgili alınan tedbirler aktarıldı. Doğusel, Kocaeli’deki çalışmalar ve tedbirlerle alakalı da bir konuşma yaptı.
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Doğusel’den çok önemli görüşme
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısına video konferans ile katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz