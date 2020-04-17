Üzülmez bırakmazsa... Selahaddin Dinçel ile devam

Kocaelispor’da kongre hazırlıkları devam ederken, haziran ya da temmuz alında yapılması planlanan kongrede aday olacağı kesinleşen Hüseyin Üzülmez, yeni sezonda da teknik patron Selahaddin Dinçel ile yola devam kararlılığını açık açık dile getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın dernek faaliyetlerini durdurması ve kongreleri de ertelemesi sonrasında, olağan kongresini mayısta yapma ihtimali kalkmayan Kocaelispor, haziran ya da temmuza hazırlanıyor. Evinde çalışmalarını sürdüren başkan Üzülmez, hemen hemen her gün, şu anda takımı adeta Uçuran rekortmen teknik adam Selahaddin Dinçel ile görüşürken, yeni sezonun da planlamalarını yapıyor ve transfer görüşmelerinde bile bulunuyor. Daha önce 2.Lig tecrübesi olmayan ve Kırşehir’den sonar Kocaelispor’u da 3.lige çıkarma başarısını gösteren Dinçel, Kocaelispor ile beraber gelecek sezon da bir ilk yaşayacak.