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Mahkemeden İzmit Belediyesi’ne “DUR” emri

İzmit Belediyesi’nin tek taraflı sözleşme feshederek İzmit Tarih Koridoru Derneği’ni tahliye etmek istediği karar Kocaeli 1.İdare Mahkemesince durduruldu.
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İzmit Belediyesi’nin Koronavirüs Salgını devam ederken 23 Mart Pazartesi günü kapalı oturumda gerçekleşen Encümen toplantısında İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin geçen yıl açık ihale usulü kiraladığı ve 3 yıllık kira bedellerini peşin ödediği 3 tarihi konak ve 1 hamamdan tahliyesi yönünde karar almıştı. İzmit’in kıdemli esnaflarının da bulunduğu İzmit Tarihi Çarşı’nın da bulunduğu yerlerin sözleşmelerini tek taraflı fesheden İzmit Belediyesi’ne hem dernek yönetiminden hem mahalle sakinlerinden hem de ensaflardan yoğun tepki gelmiş, bu kararın iptali istenmişti. Ancak İzmit Belediyesi, aldığı kararı vakit kaybetmeden uygulamaya sokarak, derneğe tahliye emirlerini de göndererek 15 gün süre verdi.

HABER SON GÜN MAHKEMEDEN GELDİ

İzmit Tarih Koridoru Derneği, hiçbir gerekçe gösterilmeden tahliye kararın alınmasının yanlış olduğunu belirterek belediyeden bu kararı durdurmasını istedi. Ancak belediye geri adım atmadı. Bunun üzerine Kocaeli 1.İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması için başvuru yaptı. Dernek yönetimi mahkemeye güçlü gerekçelerle başvurduklarını ve kararın olumlu olacağını belirtmişti. O haber tahliye süresinin dolduğu gün geldi. Kocaeli 1.İdare Mahkemesi, tahliyenin durdurulmasına karar verdi. İzmit Tarih Koridoru Derneği yönetimi ile birlikte bu karara büyük tepki gösteren mahalleli ve esnaf da çok sevindi. İzmit Tarih Koridoru Derneği yönetimi, “İzmit bizim hikayemiz” diyerek yola çıktıklarını, sokağa atılmış olsalardı dahi sokağında onların olduğunu, hikayelerine sokakta da devam edeceği açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

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emre meşe - hüseyin erol dernek üyeliğinden neden apar topar istifa etti? Siyasette bir yerlere gelmek için yapılmış bir hamle ise emin ol izmit halkı sana gerekli cevabı verecektir.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 12:11

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