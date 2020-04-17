Bir süre önce korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronadan hayatını kaybetti
Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun İnşaallah
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