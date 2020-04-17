Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:16 TSİ- Dünya G: Bugün 12:20 TSİ

Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler

Belçika'da koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunun fırına verildiği anlar objektiflere yansıdı. Fotoğraf karesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
mask

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'yı da kasıp kavuruyor. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'da bir günde 417 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 857´ye yükseldi.

ÖLENLERİN YÜZDE 48'İ HUZUREVLERİNDE KALANLAR

Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluştururken, bu durum siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı. Dün, dünyanın önde gelen uluslar arası haber ajanslarından AP'nin geçtiği bir fotoğraf ise Avrupa'da büyük etki yarattı.

KORONADAN ÖLEN KİŞİYİ FIRINA VERDİLER

Belçika'da Limburg kenti sınırları içinde olan 34 bin nüfuslu Lommel'de, dün, koruyucu kıyafeti giyen bir kişinin koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunu Pontes Krematoryum Merkezi'nde fırına verdiği objektife yansıdı. Fotoğraf Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Bugün 12:16 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
108 yeni vaka, endişeleri arttırdı mask
108 yeni vaka, endişeleri arttırdı
İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı mask
İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı
3 bin 500 araç alev alev yandı mask
3 bin 500 araç alev alev yandı
Korona testi pozitif çıkınca intihar etti! mask
Korona testi pozitif çıkınca intihar etti!
5 bebekte corona virüs tespit edildi mask
5 bebekte corona virüs tespit edildi
Putin’in görüştüğü doktorda corona çıktı mask
Putin’in görüştüğü doktorda corona çıktı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı mask
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

GALERİ

Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL