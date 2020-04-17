Dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi. Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu.
Bugün 12:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:22 TSİ
İnter maske dağıttı...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz