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İnter maske dağıttı...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.
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Dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi. Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu.

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