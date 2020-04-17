İnter maske dağıttı...

Dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi. Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu.