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Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında fırınlarda ekmek satışını gerçekleştiren personelin ayrı kişiler olması hususunda bilgilendirme ve denetim çalışması yaptı.
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İzmit Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipleri denetimlerde ekmeği satışa sunan çalışan ile para alışverişini yapan çalışanın farklı kişiler olması gerektiğinin de altını çizdi. Ekipler, para alışverişi yapan kişinin ekmek ve diğer gıda ürünlerine kesinlikle dokunmaması uyarısını da yaparak, esnafın ve vatandaşın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inandıklarını belirttiler.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ekipler kent merkezinde bulunan fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde; maske ve eldiven kullanılması, hijyen, genel sağlık kuralları ile temizlik kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulundu. Fırın içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de dikkat çekilerek, sosyal mesafe kuralına uyulması hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı teyakkuzda olduklarını ifade ederek, denetimlerin aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğini belirttiler. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zabıtan, Cumhuriyet ve Yenidoğan Mahallelerinde yer alan park alanlarının ikinci tur dezenfekte işlemlerini tamamladı.

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