Kocaeli'de semt pazarlarının tarihleri değişti!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 17-19 Nisan tarihlerinde de uygulanacağını açıkladı. Karar sonrası Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, hem Kocaelili vatandaşın sebze meyve ihtiyacını karşılayabilmek için hem de pazarcıların ellerindeki ürünleri satabilmeleri için yeni bir çözüm buldu.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEDİ

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim sokağa çıkma yasağından dolayı pazarların tarihlerini değiştirdi. Böylelikle pazardan alışveriş yapmak isteyen vatandaş odanın belirlediği tarihlerde maskesi ile birlikte kurulacak olan tezgahlardan alışverişini yapabilecek. Ayrıca Serim, pazarda tezgah açan pazarcının 3 metre kuralına uyması gerektiğini aksi halde tezgah açtırmayacağını belirtti.