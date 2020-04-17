Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu gece yarısı itibari ile benzinde 15, motorinde 10 kuruş artış bekleniyor.
Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
Akaryakıta çifte zam bekleniyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15, motorinde 10 kuruş zam bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz