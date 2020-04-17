İntihar eden kadının kimliği belli oldu!

Dün gece İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzeri Yuvam Akarca Konutları 4 C Blokta 9 katlı apartmanın çatısından bir kadın atlayarak yaşamına son verdi. Çatıdan atlayan kadının başka bir mahalleden gelerek binaya yangın merdiveninden giriş yaptığı kamera kayıtları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belirlenemeyen kadının, adının Semra Korkmaz ve yaşınında 31 olduğu öğrenildi. Canına kıyan Korkmaz'ın intihar nedeni ise henüz öğrenilemedi.