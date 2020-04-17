Dün gece İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzeri Yuvam Akarca Konutları 4 C Blokta 9 katlı apartmanın çatısından bir kadın atlayarak yaşamına son verdi. Çatıdan atlayan kadının başka bir mahalleden gelerek binaya yangın merdiveninden giriş yaptığı kamera kayıtları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belirlenemeyen kadının, adının Semra Korkmaz ve yaşınında 31 olduğu öğrenildi. Canına kıyan Korkmaz'ın intihar nedeni ise henüz öğrenilemedi.
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İntihar eden kadının kimliği belli oldu!
Dün gece Yuvam Akarca'da 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son veren kadının kimliği belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz