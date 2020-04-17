Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:12 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:47 TSİ

İntihar eden kadının kimliği belli oldu!

Dün gece Yuvam Akarca'da 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son veren kadının kimliği belli oldu.
mask

Dün gece İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzeri Yuvam Akarca Konutları 4 C Blokta 9 katlı apartmanın çatısından bir kadın atlayarak yaşamına son verdi. Çatıdan atlayan kadının başka bir mahalleden gelerek binaya yangın merdiveninden giriş yaptığı kamera kayıtları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belirlenemeyen kadının, adının Semra Korkmaz ve yaşınında 31 olduğu öğrenildi. Canına kıyan Korkmaz'ın intihar nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Bugün 13:12 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı! mask
Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı!
Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düştü mask
Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düştü
Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar mask
Yemeği ocakta unuttular çıkan yangında dumanlar içinde kaldılar
Kurallara uymayan 141 kişiye para cezası kesildi mask
Kurallara uymayan 141 kişiye para cezası kesildi
50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar  mask
50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar 
500 kilo tütün ele geçirildi! mask
500 kilo tütün ele geçirildi!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı mask
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

GALERİ

Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL