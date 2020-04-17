İşte Kocaeli’de açık olacak fırınlar listesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Coronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan tarihi saat 24.00 ile 19 Nisan 24.00’te kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı, “Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasanığa istinaden bütün fırınlar 2 veya 3 araba ile mahallelerinde ekmek dağıtmaya devam edecektir. Hiç kimse ekmeksiz kalmasın diye Whatsapp hattı veya fırıncılar odası telefonundan aynı zamanda yayınladığımız mahallelerinize yakın fırın telefonlarından ulaşabilirsiniz. Whatsapp Hattı: 05307701634 - 05398421034. Fırıncılar Odası:0262324 2582” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ’DE HANGİ FIRINLAR AÇIK OLACAK?

Açıklamanın ardından açık olacak fırınların listesi yayınlandı.