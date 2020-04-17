“Kim bahane, kim hizmet üretiyor vatandaşımız görüyor”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Covid-19 salgınına karşı verilen büyük mücadelede Türkiye’nin örnek adımlar attığını belirtti. Başkan Büyükakın; “salgın sonrası hayatın da planlanması gerekiyor” dedi.

“GELECEĞİ PLANLIYORUZ”

Kocaeli’nin canlı ve üretim kenti olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın; “Biz salgın sonraki hayatı da planlıyoruz. Bölgemiz bir sanayi kenti. Gebze bölgemiz de Tatlıkuyu ve Balküpü kavşaklarının olduğu bölgede çok ciddi bir trafik var. Balküpü Organize Sanayi Bölgesinde trafik yoğunluğu var. Bu bölgede de çok önemli gördüğüm projeyi yapacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çalışmaları da bir bir yapacağız” ifadesini kullandı.

“BU KONUDA KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN”

Balküpü kavşağının da genişleme çalışmalarının yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükakın, “O bölge de seksen milyonluk bir yan yol bağlantıları, üst geçit ve alt kavşak uygulamaları projesine devam edeceğiz. Büyük projelerimizin hiçbiri aksamadan devam edecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Salgın bittiğinde ve hayat normale döndüğünde üretim alanları başta olmak üzere ulaşımın olduğu alanlar da yeniden hareketlenecek” diye konuştu.

“VATANDAŞIMIZ HERŞEYİ GÖRÜYOR”

Milletimizin ve esnafımızın yanında olacağız diyen Başkan Büyükakın; “Kaynak yaratmak için kendimizi daha çok yoracağız. Devletimizle birlikte bu Covid-19 virüsünün de üstesinden geleceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız her şeyin farkında. Millet neyin niçin yapıldığını her zaman çok iyi görmüştür. Kimin hakkıyla kendisine hizmet ettiğini, kimin bahane aradığını, kimin yerim yok dar dediğini çok iyi görür. Dolayısıyla zaman içinde kimin ne yapıp yapmadığını hep birlikte göreceğiz” dedi.