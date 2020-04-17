Harun Tan ile Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak’ta bulunan bir hastane yaşamını yitirdi. Pars, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuç vermedi… Pars bugün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi… Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars’ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini dile getirip “Önceliğim Pars’ın sağlığı” demişti…
Bugün 13:48 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Ebru Şallı’nın oğlu Pars hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Küçük çocuk yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.
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Yorumlar
(1 )
erol demirbek - çok yazık olmuş , sabi cennete ALLAH böyle acılar kimseye vermesin çocuklarda ölmesin .
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