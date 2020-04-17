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Ebru Şallı’nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Küçük çocuk yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.
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Harun Tan ile Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak’ta bulunan bir hastane yaşamını yitirdi. Pars, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuç vermedi… Pars bugün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi… Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars’ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini dile getirip “Önceliğim Pars’ın sağlığı” demişti…

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Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - çok yazık olmuş , sabi cennete ALLAH böyle acılar kimseye vermesin çocuklarda ölmesin .

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