Akmeşe Yardımlaşma Derneği’nden Ramazan desteği

Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaklaşmakta olan Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlattı. Daha önce de Coronavirüs salgını için kolonya, maske ve eldiven dağıtımı yapan Akmeşeliler, şimdi de Ramazan Bayramı için koli yardımı yapacak. Başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlardan 80 TL karşılığında bağış alarak muhtaçlara ulaştıracak.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

Kampanya için çağrıda bulunan dernek başkanı Sebahattin Demiray," Ramazan ayı mazlumlara el uzatma ayıdır. Hali hazırda zaten pandemi sebebi ile fazla sayıda ihtiyaç sahibi var. Ramazanı da fırsat bilip elimizi taşın altına koyuyoruz. Ve tüm dostlarımızdan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına yardımlarını bekliyoruz. Biz birlikte güzeliz Akmeşe'm” ifadelerinde bulundu.