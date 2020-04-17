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Çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Toplam 129 milyon TL’lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “Biz bu zorlu süreçte üreticimizin, yetiştiricimizin yanındayız. Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Bu çerçevede toplam 129 milyon TL’lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Tek seferde yatırılacak destek miktarları çiğ süt desteklemeleri; 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon TL, manda-malak desteklemeleri; 10 bin 994 yetiştiriciye 113 bin baş manda/malak için 31 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

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