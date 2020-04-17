Fater, T.C. Sağlık Bakanlığı’na 40.000 litre ACE Çamaşır Suyu bağışladı

Procter & Gamble ve Angelini Group’un İtalyan ortak girişimi Fater'in alt kuruluşu ve Türkiye'de de ACE çamaşır suyu üreticisi olan Fater Temizlik Ürünleri, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na 40.000 litre ACE çamaşır suyu bağışladı.

HASTANELERDE KULLANILACAK

Bağışlanan ürünlerin ilk bölümünü oluşturan 6 kamyon ACE çamaşır suyu, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ile Kocaeli, Bilecik ve Düzce’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Ace çamaşır suyu, Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun olarak bu şehirlerdeki hastanelerin sterilizasyonu için kullanılacak.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fater Hub Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Başkanı Tanju Polat, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ACE çamaşır suyu bağışımız, yaşadığımız bu zorlu süreçte hijyenin daha da önem kazanması ile birlikte hastanelere ve tüm sağlık çalışanlarına somut bir destek olmayı amaçlıyor. Bu bağışımız ile ilgili olarak sağladıkları iş birliği ve başarılı koordinasyon için Sağlık Bakanlığı'na minnettarız. Bu süreçteki desteklerinden dolayı distribütörümüz Hedef Grup'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Fater’in Gebze tesisinde tüketicilerimizin yoğun talebini yanıtlamak adına, tüm güvenlik kurallarına uygun şekilde aralıksız çalışmaya devam eden çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.

Fater Temizlik Ürünleri Hakkında:

Fater Temizlik Ürünleri, Türkiye ve Kafkasya pazarları için Ace marka ürünler üretmekte ve pazarlamaktadır. Angelini Group ve Procter & Gamble’ın İtalyan ortak girişimi olan Fater Spa'nın bir alt kuruluşu Olan Fater Temizlik Ürünleri, 2017 yılında Gebze'de yeni bir üretim tesisi inşa etti.

Fater spa ise dünyanın 39 ülkesinde Ace ürünleri üretmekte ve satmaktadır. 1.600 çalışanı ve 822 milyon Euro cirosu olan Fater Spa, her yıl cirosunun % 4'ünü inovasyon alanına yatırım yapmak için kullanmaktadır.