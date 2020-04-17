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Genç kadının intiharında yeni gelişme!

İzmit'te 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak, intihar eden kadının, Semra Korkmaz (31) olduğu belirlendi. Korkmaz’ın, geçen hafta eşiyle tartışınca ağabeyinin evine gittiği, kocasının bina önüne gelip, silahla havaya ateş ettiği, dün ise barışarak, kendi evine döndüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, dün akşam, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde bulunan apartmanda meydana geldi. 9 katlı binanın bahçesine gelen kadın, yangın merdiveninin açık bırakılan kapısından girerek, çatıya çıktı. Buradan kendisini boşluğa bırakan kadın, zemine çakılıp, yaşamını yitirdi. İntihar eden kadının, apartman bahçesine girdiği ve yangın merdivenlerinden çıktığı anlar, apartmanda bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAYINBİRADERİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇIP, SERBEST KALMIŞ

Yapılan araştırmayla yaşamına son veren kadının, Semra Korkmaz olduğu belirlendi. Tavşantepe Mahallesi’nde oturan Korkmaz’ın, geçen hafta eşiyle tartıştıktan sonra gittiği ağabeyinin evinde kaldığı, kocasının da bina önüne gelip, silahla havaya ateş ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Semra Korkmaz’ın eşinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Semra Korkmaz’ın dün de eşiyle barışarak, kendi evine gittiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bugün 14:31 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(3)
02

Özgür - Bu adam ölüme sebebiyet vermekten tutuklanmalı!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 15:35
03

Murat - @Özgür 02 nolu yoruma cevabı: zaten kadın geri dönüp bakıyo kocasından kaçıyo gibi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 16:57
01

erol demirbek - çok yazık olmuş, herkes suçlu bu olayda adalet, kocası, abisi, ama olan zavallı kadına oldu herkes elini yıkadı çıktı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 15:18
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