Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evden devam eden öğrenciler için ödüllü yarışma düzenledi. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evde kal şiir oku" ödüllü şiir yarışmasında öğrenciler okuyacakları 23 Nisan temalı şiirlerini belediyeye ait whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılabilecekler.



İLK ÜÇE GİREN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Okuyacakları ‘23 Nisan temalı’ şiirleri gönderecek öğrenciler arasında yapılacak yarışmada belediye içerisinde oluşacak komisyon tarafından belirlenecek 1.’ye 1000 TL, 2.’ye 500 TL ve 3.’ye de 250 TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler 17-22 Nisan tarihleri arasında çektikleri videoyu 0530 237 51 10 numaraya whatsahp’tan gönderebilecekler.