Vestel’den Kanser tedavisi gören çocuklara destek

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi özellikle 60 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için tehdit oluşturuyor. Yüksek risk grubunda bulunan bir diğer grup ise kanser hastası çocuklar. Tedavi gördükleri hastaneler tarafından ekstra önlemlerle korunmaları ve tedavilerini aksamaması amacıyla özel destek gerektiren durumlar ile karşılaşan miniklerin tedavisine ailelerin talebiyle özel hastanelerde devam edilmesi gerekebiliyor. Ancak bazı aileler ve minikler tedavi masraflarını karşılamada zorlandığı için desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

"VESTEL AİLESİNE TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Covid-19 tehdidi nedeniyle yaşamsal sorunları daha çok artan ve tedavileri Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği tarafından takip edilen çocuklara destek Vestel’den geldi. Çocukların özel destek gerektiren masraflarının tamamını üstlenen Vestel ayrıca 19-21 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Çarşı Pazar Kampanyası kapsamında elde edeceği cironun yüzde 5’ini de KANSER ÇOCUĞUMDAN UZAK DUR DERNEĞİ’ne bağışlayacak. Tedavileri devam edecek çocuklara destek olan Vestel’e teşekkürlerini ileten Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği Kurucu Başkanı Burcu Özkan,” Covid-19 pandemisi kanser hastası çocuklar açısından büyük risk oluşturduğu gibi, titizlikle takip edilmesi gereken tedavi süreçlerini de sekteye uğrattı. Özel hastanelerin tedavi masraflarını karşılayamayacak aileler desteğe ihtiyaç duyuyor. Kaldıkları servislerde virüs nedeni ile zor günler geçiren kanser tedavisi gören çocuklarımız için duyarlılık göstererek örnek teşkil eden büyük Vestel Ailesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.