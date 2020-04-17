Yasak öncesi İzmit sokakta!

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede 17 Nisan 00.00 ile 19 Nisan 00.00 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece başlayacak yasak öncesinde market, fırın ve pazar gibi yerlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri tarafından denetimlere başlandı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Cadde, sokak ve birçok yerin denetlendiği uygulamada hem maske hem de sosyal mesafe uyarısında bulunuluyor. Bir diğer yandan bu gece başlayacak yasak nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarıya çıkarken birçok yerde yoğunluk oluştu. Güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.