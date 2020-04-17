Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:56 TSİ- Gündem G: Bugün 15:00 TSİ

Yasak öncesi İzmit sokakta!

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi İzmit halkı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sokağa çıktı. Tedbirler nedeniyle ise güvenlik güçleri birçok noktada denetime başladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede 17 Nisan 00.00 ile 19 Nisan 00.00 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece başlayacak yasak öncesinde market, fırın ve pazar gibi yerlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri tarafından denetimlere başlandı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Cadde, sokak ve birçok yerin denetlendiği uygulamada hem maske hem de sosyal mesafe uyarısında bulunuluyor. Bir diğer yandan bu gece başlayacak yasak nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarıya çıkarken birçok yerde yoğunluk oluştu. Güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.

Bugün 14:56 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar mask
Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar
Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi mask
Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi
Büyükşehir Zabıta Gebze bölgesindeki denetimlerini sürdürüyor mask
Büyükşehir Zabıta Gebze bölgesindeki denetimlerini sürdürüyor
Yasak öncesi Bakan Koca açıklama yapacak mask
Yasak öncesi Bakan Koca açıklama yapacak
MSB'nin paylaşımı duygulandırdı! mask
MSB'nin paylaşımı duygulandırdı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı mask
İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı mask
Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

GALERİ

Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL