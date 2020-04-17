KTO’DA toplantılar telekonferans ile devam ediyor

Körfez Ticaret Odası Covit-19 ile mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Nisan Ayı komite toplantıları KTO Başkanı Recep Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantılara komite üyelerinin katılımı çok yüksekti

COVİT-19 İLE MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİYDİ

Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı komite toplantılarının Covit-19 ile mücadele kapsamında telekonferans yönetem, ile yapıldığı toplantılarda 15 komite üyeleri ile görüşmeler yapıldı. Toplantıda TOBB’nin Covit-19 ile mücadele kapsamında Hükümete ilettiği ve gerçekleşen talepler, komitelerimizin Covit-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesini istedikleri sektörel sorunlar, Komite üyelerimizin kendi sektörlerinden 5’er üyeyi arması ve görüşmelerde bahsedilecek konular gibi gündem maddeleri konuşulurken komite üyelerinin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinelenerek yetkili makamlara iletilmek üzere notlar alındı.

KOMİTELERDEN YÜZDE YÜZE YAKIN KATILIM OLDU

Gerçekleştirilen toplantılara komite üyelerinin yüzde yüze yakın katılım sağladığı görülürken KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’yaşadığımız süreç ekonomik olarak ticaret erbablarımızı oldukça zorlanamakta bu süreçte siz komite üyelerimizden en büyük beklentimizi üye ile oda arasındaki köprü görevini en iyi şekilde yapmanız olacak. İki gün yapılan toplantılarda gördüğümüz en önemli detay Körfez Ticaret Odası komite üyeleri üyelerimiz için elinden geleni yapmakta. Toplantılarımıza yüzde yüz katılım sağlayarak bizlere anlattığınız üye sorunları ve sektörel sorunlar ilgili makamlara odamız tarafındn yazdırdığınız yazılar da bunun en güzel örneğidir. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.