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Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi- yazar Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Haberi Twitter'dan duyuran Sina Koloğlu, ''Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'nıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Kara pençe lakabı Kara - Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Sevenlerinin başı sağ olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 15:20

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