Haberi Twitter'dan duyuran Sina Koloğlu, ''Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'nıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan.'' ifadelerini kullandı.
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Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Ünlü tarihçi- yazar Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorumlar
(1 )
Kara pençe lakabı Kara - Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Sevenlerinin başı sağ olsun
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