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Karamürsel’de hafta sonu sokağa çıkan 14 kişiye ceza kesildi

Karamürsel'de polis ve jandarma ekipleri cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye para cezası uyguladı.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı. Karamürsel ilçesinde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Belirli şartlar dışında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinin de aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.

14 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 13 kişiye 392, bir kişiye 3 bin 150 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye toplamda 8 bin 246 Türk Lirası adli ve idari para cezası uygulandı.

 

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