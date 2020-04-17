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Karamürsel Diyanet Gençlik, bisikletle evlere kitap dağıttı

Karamürsel İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlara bisikletle kitap dağıttı.
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Karamürsel Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Din Görevlileri Derneği işbirliğinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü, engelli ve 20 yaş altı vatandaşların evlerinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bisikletlerle evlerine kitap dağıttı.

ÜCRETSİZ EKMEK VE GIDA YARDIMI

Karamürsel Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fazlı Biçer, Din Görevlileri Derneği Başkanı Hasan Ateşoğlu ve Din Görevlileri, Karamürsel genelinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli ve 20 yaş altı vatandaşların evlerinde vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla okumaları için bisikletlerle evlerine kitap götürdüklerini belirten Karamürsel Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fazlı Biçer, ‘Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak her gün ekmek servisi ve gıda yardımı yapıyoruz’ dedi

 

 

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