İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden teşekkür ziyareti

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi’nde görevli 22 öğretmen, günde ortalama bin 500 adet maske dikiyor. Haftanın 6 günü maske dikimini gerçekleştiren Halk Eğitim Merkezi idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyer haftada 9 bin maske üretiyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Sadık Akar, Vedat Çetin, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, sosyal mesafe kollanarak maske üretimini gerçekleştiren öğretmen ve usta öğreticilere tek, tek teşekkür etti.

50 BİN CERRAHİ MASKE

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, ‘şu anda Kocaeli genelinde 12 Halk Eğitim Merkezi ve 9 Meslek Anadolu liselerinde günlük yaklaşık 50 bin cerrahi maske üretiliyor. Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunan iki Mesleki Anadolu Lisesinde maskelerin kesimi yapılarak, 12 ilçedeki halk eğitim merkezlerine dikim için gönderiliyor günün sonunda dikilen maskeler tekrar bu iki okulumuza geri getirilerek burada sterilize edilerek paketlenerek Kocaeli Valiliğine teslim ediliyor.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kocaeli’nde üretilen maskeler 3 katlı olup, orta tarafı membran kumaş kullanılıyor. Son derece kaliteli ve kullanışlı maske dikiliyor. Bu nedenle bu zor günlerde çok büyük hizmet veren Kocaeli’ndeki bütün halk eğitim merkezlerine, mesleki Anadolu liselerine, okul müdürlerine, yardımcılarına, öğretmenlerine, usta öğreticilere, kursiyerlere teşekkür ediyorum’ dedi

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Hamza Şahin, ‘ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ‘Yaptığımız bu çalışmada emeği geçen ve gönüllü olarak destek veren idareci, öğretmen, usta öğretici ve kurum çalışanlarımız ile kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz. Dayanışmada biz de varız. Birlikte virüse karşı daha güçlüyüz.’ ifadesini kullandı.