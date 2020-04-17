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Haydi İzmitliler ‘Komşunu unutma, askıya gıda bağışla’

Koronavirüs ile mücadeleyi kent dayanışmasına dönüştüren İzmit Belediyesi anlaşmaya vardığı büyük marketlere “Komşunu unutma, askıya gıda bağışla” diyerek Dayanışma Askısı stantları kurdu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dayanışma Askısı’na ilk gıda poşetini bırakan isim oldu
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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile mücadeleyi ilk günden bu yana özveri ile sürdüren İzmit Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Vatandaşların ekonomik olarak da olumsuz yönde etkilendiği salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki marketlere Dayanışma Askısı stantları koyarak yardımlaşmayı yaygınlaştırmak için düğmeye bastı. İlk etapta 5 farklı markete koyulan Dayanışma Askısı stantları ilk gününde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar kendileri için yaptıkları alışverişin yanı sıra fazladan erzak satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere poşetlerini Dayanışma Askısı’na astı. 

İLK ETAPTA 5 MARKET

Önümüzdeki günlerde kent geneline yayılacak olan Dayanışma Askısı stantları ilk etapta Belsa Plaza içerisindeki Çakmak Market, Abdurrahman Yüksel Caddesi ve İzmit Yahyakaptan Çağrı Market şubeleri, Yahyakaptan Migros Şubesi ve Yahyakaptan Gross Market ile yapılan anlaşmalar sonucu çıkış kapıları önlerine kuruldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediye Meclis üyesi Çetin Sarıca Dayanışma Askısı’na ilk erzak poşetlerini bırakan isimler oldu. 

BİRER ÜRÜN FAZLA ALIN ASKIYA BIRAKIN

Yahyakaptan Çağrı Market Şubesi’nden kendi evlerinin ihtiyaçları doğrultusunda aldığı ürünlerden birer tane daha fazla alarak alışveriş sonu Dayanışma Askısı’na bırakan Başkan Hürriyet, “Dayanışmamızı arttırmak adına marketlerimiz ile bir anlaşma yaptık ve onlara birer askı verdik. Böylelikle ‘Askıda Gıda’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Kendimiz için alışveriş yaparken, komşularımızı da unutmayalım diyoruz. Alışverişlerimizde birer tane daha fazla ürün alalım” diye konuştu.

DAYANIŞMA GÜCÜNÜ ARTTIRACAĞIZ

İhtiyaç sahiplerine bu günlerde yardım ederek zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını ifade eden Başkan Hürriyet, “Bizde bugün hem kendimiz hem ihtiyaç sahipleri için alışveriş yaptık. Tüm vatandaşlarımızın, tüm İzmitlilerin birbirine yardım etmesi için dayanışma kampanyasını başlattık. Askıda Gıda stantlarında bulunan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hem ihtiyaç sahiplerine destek olacağız hem de dayanışma gücümüzü arttıracağız.” açıklamasında bulundu. 

ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMA İLE ATLATACAĞIZ

Dileyen tüm vatandaşların Dayanışma Askısı’na ihtiyaç sahipleri için aldıkları gıdaları bırakabileceğini belirten Başkan Hürriyet, “Alışverişini tamamlayan vatandaşlar Dayanışma Askısı’na ihtiyaç sahipleri için de marketten çıkmadan aldıkları ürünleri bırakacak. Gün sonunda Dayanışma Askısı’ndaki ürünleri belediye olarak teslim alacak, ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(2)
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Ak 41. - Sayin baskan sizi tebrik ediyorum bu zor gunlerde gosterdiginiz enerjinizden dolayi.

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