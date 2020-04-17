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Yerli ve milli solunum cihazı üretildi!

Milli Savunma Bakanı Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, "Cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. "Sahra" adı verilen cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planladıklarını belirten Akar, "Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmektir. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerinin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. 

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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erol demirbek - ÇOK SEVİNDİRİCİ HABER DEĞİŞİK KURUMLARIN BUNLARI YAPABİLMESİ İLERİDE SIKINTI ÇEKMEYECEĞİMİZİ GÖSTERİR ELLERİNİZE SAĞLIK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 17:06

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