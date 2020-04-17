Büyükşehir'den toplu taşımaya 16 milyonluk destek

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak desteği hayata geçirecek. Büyükakın, sosyal medya hesabından toplu taşıma esnafına toplamda 16 Milyon TL yardım yapılacağını duyurdu.