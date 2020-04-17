Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak desteği hayata geçirecek. Büyükakın, sosyal medya hesabından toplu taşıma esnafına toplamda 16 Milyon TL yardım yapılacağını duyurdu.
Bugün 17:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:18 TSİ
Büyükşehir'den toplu taşımaya 16 milyonluk destek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından toplu taşıma esnafına 16 milyon TL'lik yardım yapılacağını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz