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Vali Aksoy, siperli maskeleri teslim etti

Kocaeli’deki okullarda üretilen siperli maskeler Vali Hüseyin Aksoy tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teslime edildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda üretilen 5 bin adet siperlikli maske Vali Hüseyin Aksoy tarafından Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’na ve Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’a teslim edildi. Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen siperlik teslimine İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’te katıldı.

“ 5 BİN ADET ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Teslimde konuşan Vali Aksoy, “Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğümüz koronavirüs ile mücadele kapsamında okullarımızda önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Maske üretimi konusunda bugüne kadar yaklaşık olarak 410 bin maske üreterek, ihtiyaç sahibi kurumlarımıza  teslim etmiştir. Dezenfekte üretimi de devam edilmektedir. Biraz önce dağıtımını gerçekleştirdiğimiz siperlikli maskelerden  yaklaşık 5 bin adet  üretim gerçekleştirilerek, ihtiyacı olan kurumlarımıza göndermiştir. Bugün de, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda okullarımızda hazırlanan bu maskeleri İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza teslim ediyoruz. Görevlerinde daha güvenli bir şekilde çalışmalarına imkan sağlayacak bu maskeleri kullanarak, daha iyi bir hizmeti sunmalarını bekliyoruz ve istiyoruz.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ben bu vesileyle güvenlik birimlerimize de yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.  Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımız büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor, onlara da yapmış oldukları bu özverili ve fedakarca  çalışmalardan dolayı  teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gibi birçok kurumumuz da bu çalışmalara destek amaçlı çeşitli katkılar ortaya koymaktadır. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve diğer bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde Kocaeli'de önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

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