Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 353, vefat sayısının ise 126 olduğunu açıkladı. Toplam vefat eden kişi sayısı bin 769, vaka sayısı ise 78 bin 546'ya yükseldi
Bugün 17:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:03 TSİ
Sağlık Bakanı bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 353, vefat sayısının ise 126 olduğunu duyurdu.
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Yorumlar
(1 )
Rambo - kurallara uyulmazsa dahada artar
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