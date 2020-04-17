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Sağlık Bakanı bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 353, vefat sayısının ise 126 olduğunu duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 353, vefat sayısının ise 126 olduğunu açıkladı. Toplam vefat eden kişi sayısı bin 769, vaka sayısı ise 78 bin 546'ya yükseldi

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Yorumlar

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