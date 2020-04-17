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Kocaeli'de 159 kişiye para cezası kesildi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Corona virüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirleri uygulamayan 159 şahsa para cezası uygulanırken 9 şahsa da adli işlem yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Corona virüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması ile ilgili olarak 16 Nisan günü Kocaeli genelinde çeşitli denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 735 iş yeri ve 5 bin 217 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 7 şahsa, sokağa çıkma yasağı /kısıtlamasına uymayan 92 şahsa, sosyal mesafe ihlali yapan 35 şahsa, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 16 şahsa ve seyahat izin belgesi bulundurmayan 9 şahsa idari para cezası uygulandu. Çeşitli ihlallerden toplam 159 şahsa para cezası uygulanırken 9 şahsa da adli işlem yapıldı. Bu işlemlerin haricinde ise 15 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı aralıksız olarak devam edeceği beliritilirken vatamdaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarıları yapıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
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alaattin - ceza çözüm değil.bir toplumun hayatını sağlığını hiçe sayanları toplayıp kandıra köpek barınağında toplayacaksın. orada karantinada tutacaksın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 19:40

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