23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddialarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialara, “Salgınla mücadelede, temas, mesafe ve izolasyonun önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan ve bu hafta sonu için de karar verilen yasağın bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.
HAFTAYA GÜNDEM OLABİLİR
Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar bilim kurulunda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir. Bilim kurulu bir karar mercii değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.
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Yorumlar
(2 )
Alaattin - niye 23 nisanda virüs çocuk bayramıdır yazık diyip duygusalmı davranacak.bunu sormayı değil aklından geçiren insan sorunlu insandır.öyle bir zekaya sahip insanla aynı havayı teneffüs etmek zuldür
Rambo - yasak yasak
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