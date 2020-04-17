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5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Gölcük'te koronavirüs vakası görülen 5 katlı bina ve altında bulunan iş yerleri, karantina altına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 10 daire bulunan 5 katlı Zeki Ülcan Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakaların tespiti üzerine Gölcük Kaymakamlığı, 5 katlı apartman ile altında bulunan iş yerlerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar ile apartmana giriş- çıkışlar yasaklandı. Bina girişine dubalar yerleştirilerek, şerit çekildi. Apartman giriş kapısına Gölcük Kaymakamlığı tarafından, "Söz konusu bina ve iş yerlerinin halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden karantinaya alınması gerekmektedir" yazısı asıldı.  

Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Testleri pozitif çıkanların temas kurdukları kişiler de kontrol edilmeye başlandı.

'EŞİM POZİTİF ÇIKTI, BEN NEGATİF'

Apartmanda yaşayan Hamza Yılmazer, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını ifade ederek, "İlk önce birinci katta bulunan dairede pozitif vaka gerçekleşti. Orada pozitif vaka olan 3 kişiyi karantinaya aldılar. Daha sonra bizim daireye sıçradı. Eşim Zeliha Yılmazer'in testi pozitif çıktı, ben negatif çıktım. Şu anda eşim hastanede, biz evde karantina altındayız. Virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz" dedi.  

Bugün 19:23 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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