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CHP Kocaeli'den 5 bin kişiye yardım!

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, korona virüs nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlar için gerçekleştirdiği kampanya ile 5000 kişiye erzak yardımı yaptı
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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı “Gün ekmeğimizi bölüşme günüdür” sloganıyla tüm ilçe örgütleri ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında ilimizde ikamet eden yaklaşık 5000 aileye erzak yardımı gönderdi. Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İlçe Başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı programda hazırlanan kumanyalar kamyonlara yüklenerek yola çıktı. Partililerin sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlerden kaçmadı.

HÜKÜMET SINIFTA KALMIŞTIR

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Genel başkanımızın da dediği gibi CHP kimsesizlerin kimsesidir ve hiç kimsenin yatağa aç girmeyeceğinin garantisidir. Gün ekmeğimizi paylaşma günüdür. Devletimizin elinin uzanamadığı yere uzanabilmek, hiç kimse yatağa aç girmesin diye eliminden geleni yapmak üzere il örgütümüzle beraber yola çıktık. Açıkça belirmek gerekiyor ki hükümet vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak konusunda sınıfta kalmıştır” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Yıldızlı, “Bu konuda bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de il örgütü olarak üzerinize düşeni yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapacağız. Vatandaşlarımızın bir problem yaşamadan bu zor günleri atlatması için var gücümüzle çalışacağız. İlçelerimizde dağıtılmak üzere şimdilik 5000 paket erzak hazırladık. Erzaklar bugün itibariyle yola çıktı. Sadece ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilçe başkanlıklarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.”

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Yorumlar

(1)
01

Garip - Slm bende bir çok yeri aradım hiç bir yardım alamadım lütfen bende erzak yardımı alabilirmiyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 20:01

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