Çayırova’da bulunan Hz. Ebubekir Cami imamı Recep Taşkın yakalandığı koronavirüsten dolayı tedavi görüyordu. Recep Taşkın (56) bir dönem de İzmit’e Mandıra Köyü'nde de imamlık yapmıştı. Darıca Farabi Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Taşkın evli ve iki çocuk babasıydı.