Çayırova’da bulunan Hz. Ebubekir Cami imamı Recep Taşkın yakalandığı koronavirüsten dolayı tedavi görüyordu. Recep Taşkın (56) bir dönem de İzmit’e Mandıra Köyü'nde de imamlık yapmıştı. Darıca Farabi Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Taşkın evli ve iki çocuk babasıydı.
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Cami imamı koronaya yenildi!
Çayırova’da Hz. Ebubekir Cami imamı Recep Taşkın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz