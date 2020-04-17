Hürriyet’ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını koronavirüs sebebiyle farklı bir boyuta taşıyacaklarını açıkladı. Milli değerlerimizin kutlanmasına hiçbir şeyin engel olamayacağını ve bu coşkuyu tüm kentte yaşatacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, yeni hazırlanan programın detaylarını sosyal medya üzerinden hem aileler hem çocuklar ile paylaştı.

ÇOCUKLARI ÇEŞİTLİ SÜPRİZLER BEKLİYOR

Belediyeye ait sosyal medya hesapları ve dijital platformlar üzerinden çocukların da interaktif bir şekilde katılabileceği çeşitli programlar düzenleyeceklerini duyuran Başkan Hürriyet, aileler için de keyifli etkinliklere yer vereceklerini duyurdu. Başkan Hürriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bu bayramı çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan videolar çekerek yollayan çocuklara çeşitli sürprizler yapacaklarını açıkladı.

BAŞKAN HÜRRİYET’İN 23 NİSAN PROGRAMI

Sosyal medya üzerinden geleceğin aydınlık yüzleri olan çocuklara seslen Başkan Hürriyet; “Merhaba çocuklar. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı ve bu bayramı ne yazık ki koronavirüs nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Ama evlerimizde olmamız 23 Nisan coşkusunu yaşamamıza engel olamaz. Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürece uygun olarak planladık.

TÜM ETKİNLİKLER DİJİTAL PLATFORMDA

Milli egemenliğimizin sembolü TBMM’nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesi 100. yıl coşkusunda birleştirecek programlar düzenledik. Geçen senelerdeki gibi tüm dünya çocuklarıyla yan yana olamayacağız belki evet. Ama 23 Nisan'ı yine her sene olduğu gibi coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan’ı çocuklarımızın coşkuyla kutlayabilmesi için bu yıl etkinliklerimizi dijital platformlarda gerçekleştireceğiz.

KRAL ŞAKİR VE ARKADAŞLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI

23 Nisan sabahından itibaren birbirinden güzel ve eğlenceli programlarla sizlerin karşısında olacağız. Kukla gösterileri, gölge oyunları, danslar, tiyatro oyunları ve daha pek çok etkinlikle sosyal medya hesaplarımızdan 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Oda orkestramız en güzel çocuk şarkılarını sizler için söyleyecek. Ve tabi ki bitmedi. Ailelerinizin de siz çocuklarla birlikte izleyerek eğlendiği Kral Şakir’in mimarlarından Varol Yaşaroğlu sizlerle birlikte olacak ve size evlerinizde Kral Şakir ve arkadaşlarına nasıl can verdiğini anlatacak ve hatta evlerinizde nasıl Kral Şakir ve arkadaşlarını çizdiğini gösterecek.

ATATÜRK’Ü ANLATAN VİDEOLARINIZI ÇEKİN

Ama sizler de ekranlarınızın başında bu gösterilerin başrol oyuncusu olacaksınız. Nasıl mı? 0532 166 41 41 Whatsapp Hattımıza 23 Nisan ve bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan videoları göndererek. Haydi sizler de Whatsapp hattımıza evlerinizde çektiğiniz 23 Nisan videolarını gönderin, 23 Nisan günü sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayalım. Ayrıca çektikleri videoları bizlere gönderen çocuklarımıza çok güzel hediyelerimiz de olacak.

23 NİSAN HERKESE KUTLU OLSUN

Sizler videolarınızı bizlere gönderin, biz yayınlayalım ve birbirinden değerli hediyelerin olduğu sürprizlerimizi sizlere gönderelim. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan kutlu olsun, sevinin küçükler, övünün büyükler. Çok büyük bu bayram herkese kutlu olsun” ifadelerini kullandı.