Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 21:54 TSİ- Gündem G: Dün 21:57 TSİ

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: İlacı biz bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını belirterek "Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık" dedi. Ovalı, herhangi bir ilaç bulmadıklarını kaydetti.
mask

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Dün gece yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı,"Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir" dedi.

"MESAJIMIN YANLIŞ ANLAŞILMASI BENİ ÜZMÜŞTÜR"

"16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık" diyen Ovalı, şöyle devam etti:

"BİZ İLACIN KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜK"

"Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Kovid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir."

Dün 21:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Murat - kıvırdı gene ne dediği belli değil karizma gitti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 22:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği mask
Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği
Hürriyet’ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri mask
Hürriyet’ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri
23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? mask
23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı?
Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor mask
Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Vali Aksoy, siperli maskeleri teslim etti mask
Vali Aksoy, siperli maskeleri teslim etti
Çayırova Belediyesi vatandaşlar için maske üretiyor mask
Çayırova Belediyesi vatandaşlar için maske üretiyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı mask
Kocaeli’de Corona görülen fabrika ve kamu kurumlarını açıkladı
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı! mask
Yahyakaptan'da bir apartman karantinaya alındı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor mask
Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor

GALERİ

Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi mask
Emniyetten operasyon 90 bin maske ele geçirildi
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL