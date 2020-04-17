Prof. Dr. Ercüment Ovalı: İlacı biz bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Dün gece yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı,"Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir" dedi.

"MESAJIMIN YANLIŞ ANLAŞILMASI BENİ ÜZMÜŞTÜR"

"16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık" diyen Ovalı, şöyle devam etti:

"BİZ İLACIN KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜK"

"Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Kovid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir."