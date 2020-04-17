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Ömer Faruk Başaran'ın testi pozitif çıktı!

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın COVİD-19 testi pozitif çıktı. Kötü haberi Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Alper Gülebaş sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Gelecek Partimizin Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Camiamız Gelecek Partisi teşkilatlarımızla duacısıyız. Allahın izniyle inşallah tez zamanda atlatmak dileiğiyle gelmiş olsun, Ömer başkanım" 

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