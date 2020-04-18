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İşte açık olacak akaryakıt istasyonları!

İzmit Kaymakamlığı bu hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İzmit'te açık olacak benzin istasyonlarını açıkladı.
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Kocaeli'de 18-19 Nisan tarihlerinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nöbetçi benzin istasyonlarının hizmet vermesi kararlaştırıldı. 2 gün boyunca sürecek olan yasak sebebiyle İzmit'te nöbetçi olarak açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı. İşte 18-19 Nisan tarihlerinde İzmit'te açık olacak akaryakıt istasyonları:

17/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 18/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1-    Kocaşükrü Petrol Ve Metal Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Malta Mevkii Prof.Dr.Baki Komsuoğlu Bulvarı No:30 İzmit/Kocaeli 02623294471
2-     Akal akaryakıt inşaat gıda tarım ürünleri ve aletleri sanayi ve ticaret limited şirketi Kandıra karayolu turan güneş  cd. Çayırköy mevkii   izmit/Kocaeli
3-    Salpet Nakliye Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sk. Akaryakıt İstasyonu Apt.  No: 1  İzmit/Kocaeli
4-    Usta akaryakıt nakliyat inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi M.alipaşa mahallesi demokrasi  bulvar no:96 /0 _ adres no: 2617315003 akaryakıt istasyonu/deposu izmit/Kocaeli
5-    Ast Mühendislik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bayraktar Mahallesi Atatürk Cad.  No: 116  İzmit/Kocaeli 2623690122
6-    Alternatif Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Makina İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi İzmit Şubesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 10/ İzmit/Kocaeli 02165419844
7-    Temizel petrol ürünleri inşaat taahhüt ve ticaret limited şirketi İstiklal cad.no:176 izmit/Kocaeli
8-    Antikkapı Turizm İşletmecilik Ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli 02623222127

18/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 19/04/2020 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1-    Tebopet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Blv.  No: 176 /3a/59  İzmit/Kocaeli
2-    Kemal Can Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mahallesi Yankı Sk. No: 6/2 İzmit/Kocaeli
3-    Yuva petrol gıda marketçilik nakliyat inşaat turizm sanayi ve ticaret limited şirketi Kabaoğlu mahallesi ersoylu. Cad.  No: 4/_  izmit/Kocaeli 02623351744
4-    Sitare Petrol Reklamcılık Tekstil Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kısalar Köyü Kısalar Merkez Mevki No:89  İzmit/Kocaeli 02623251550
5-    Askar Global İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İzmit Kocaeli Şubesi Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sk.  No: 25  İzmit/Kocaeli
6-    Ulubey Akaryakıt Gayrimenkul İnşaat Turizm Nakliye Kuyumculuk Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Körfez Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No : 174   İzmit/Kocaeli
7-    Erkar petrol ürünleri nakliye gıda inşaat sanayi ticaret limited şirketi izmit şubesi Yeni mahallesi asalet sk.  No: 7/_  izmit/Kocaeli
8-    Antikkapı Turizm İşletmecilik Ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli

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