İşte açık olacak akaryakıt istasyonları!

Kocaeli'de 18-19 Nisan tarihlerinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nöbetçi benzin istasyonlarının hizmet vermesi kararlaştırıldı. 2 gün boyunca sürecek olan yasak sebebiyle İzmit'te nöbetçi olarak açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı. İşte 18-19 Nisan tarihlerinde İzmit'te açık olacak akaryakıt istasyonları:
17/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 18/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1- Kocaşükrü Petrol Ve Metal Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Malta Mevkii Prof.Dr.Baki Komsuoğlu Bulvarı No:30 İzmit/Kocaeli 02623294471
2- Akal akaryakıt inşaat gıda tarım ürünleri ve aletleri sanayi ve ticaret limited şirketi Kandıra karayolu turan güneş cd. Çayırköy mevkii izmit/Kocaeli
3- Salpet Nakliye Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sk. Akaryakıt İstasyonu Apt. No: 1 İzmit/Kocaeli
4- Usta akaryakıt nakliyat inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi M.alipaşa mahallesi demokrasi bulvar no:96 /0 _ adres no: 2617315003 akaryakıt istasyonu/deposu izmit/Kocaeli
5- Ast Mühendislik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bayraktar Mahallesi Atatürk Cad. No: 116 İzmit/Kocaeli 2623690122
6- Alternatif Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Makina İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi İzmit Şubesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 10/ İzmit/Kocaeli 02165419844
7- Temizel petrol ürünleri inşaat taahhüt ve ticaret limited şirketi İstiklal cad.no:176 izmit/Kocaeli
8- Antikkapı Turizm İşletmecilik Ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli 02623222127
18/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 19/04/2020 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1- Tebopet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Blv. No: 176 /3a/59 İzmit/Kocaeli
2- Kemal Can Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mahallesi Yankı Sk. No: 6/2 İzmit/Kocaeli
3- Yuva petrol gıda marketçilik nakliyat inşaat turizm sanayi ve ticaret limited şirketi Kabaoğlu mahallesi ersoylu. Cad. No: 4/_ izmit/Kocaeli 02623351744
4- Sitare Petrol Reklamcılık Tekstil Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kısalar Köyü Kısalar Merkez Mevki No:89 İzmit/Kocaeli 02623251550
5- Askar Global İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İzmit Kocaeli Şubesi Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sk. No: 25 İzmit/Kocaeli
6- Ulubey Akaryakıt Gayrimenkul İnşaat Turizm Nakliye Kuyumculuk Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Körfez Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No : 174 İzmit/Kocaeli
7- Erkar petrol ürünleri nakliye gıda inşaat sanayi ticaret limited şirketi izmit şubesi Yeni mahallesi asalet sk. No: 7/_ izmit/Kocaeli
8- Antikkapı Turizm İşletmecilik Ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz