İzmit'te sokaklar yasağa saatler kala sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala İzmit’te cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerine kadar alışverişini tamamlayanların çoğu evlerine girdi. Kent genelinde belirli aralıklarla kontrol noktası kuran polis ekipleri, araçlardan anonslar yaparak dışarıda olan az sayıda kişinin evlerine dönmesi için çağrıda bulundu.