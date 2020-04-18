Sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala İzmit’te cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerine kadar alışverişini tamamlayanların çoğu evlerine girdi. Kent genelinde belirli aralıklarla kontrol noktası kuran polis ekipleri, araçlardan anonslar yaparak dışarıda olan az sayıda kişinin evlerine dönmesi için çağrıda bulundu.
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İzmit'te sokaklar yasağa saatler kala sessizliğe büründü
İzmit hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar erkenden evlerine girdi, sokaklar boş kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz