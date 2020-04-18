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İzmit'te sokaklar yasağa saatler kala sessizliğe büründü

İzmit hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar erkenden evlerine girdi, sokaklar boş kaldı.

Demirören Haber Ajansı
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Sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala İzmit’te cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerine kadar alışverişini tamamlayanların çoğu evlerine girdi. Kent genelinde belirli aralıklarla kontrol noktası kuran polis ekipleri, araçlardan anonslar yaparak dışarıda olan az sayıda kişinin evlerine dönmesi için çağrıda bulundu.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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